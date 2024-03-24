Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Hakan Çalhanoğlu konuştu

Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu, "Kesinlikle İnter'de kalacağım" dedi.

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Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. Inter'deki geleceğiyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan da övgüyle bahsetti.

Sportmediaset'e açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleriyle ilgili, "Denedik ama Futbol böyle, gelecek sezon tekrar deneyeceğiz. Şimdi İtalya'da şampiyonluğa odaklandık." Inter'deki geleceğine ilişkin de konuşan Çalhanoğlu, "Kesinlikle Inter'de kalacağım" dedi.

Montella'dan da övgüyle bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Takımı nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Onunla iyi bir atmosfer var, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekiplerinin ilgi gösterdiği Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Inter formasıyla 33 maçta forma giydi. Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.