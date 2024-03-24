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Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tır sürücüleri zincir takarak ilerleyebildi.

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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yolu temizlemesini beklerken bazı sürücüler de zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

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