Yeniden Refah Partili isim istifa etti CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum

Derince'de CHP ve DEM Parti'nin ortaklığı, Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) istifa krizine neden oldu. Yeniden Refah Partisi Kocaeli Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, "Milli Görüşün zaferi yerine AK Parti’ye kaybettirip, CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum" diyerek istifa etti.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) kriz yaşanıyor.

YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ün, Murat Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini söylemesinin ardından bu kez de Kocaeli Derince'de kriz patlak verdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, Derince'de DEM Parti'nin CHP adayına açık destek verdiğine dikkat çekti. Özcan, “Milli Görüşün zaferi yerine AK Parti’ye kaybettirip, CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum.” diyerek görevinden istifa etti. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır"

“Yeniden Refah Partisi’ne Milli Görüş Davası’nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir. Özellikle geçmişte başörtülü kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yaşadığı zulmden sorumlu kişilerin değirmenine su taşımamalıdır.”

"Muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum"

“Derince’de, terör örgütü PKK’nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur. Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”