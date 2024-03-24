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Emeklilere promosyonun ardından yeni adımlar geliyor AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Emeklilere promosyonun ardından yeni adımlar geliyor AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilere 8 ila 12 bin liralık promosyonun ardından yeni adımların da atılacağını söyledi.

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İktidar partisinden emeklilerin taleplerine yönelik açıklamalar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz." dedi gözlere hükümete çevrildi.

Emeklileri umutlandıran bir açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

CNN TÜRK yanınında konuşan Akbaşoğlu, 16 Nisan'da çalışmalarına yeniden başlayacak olan Meclis'in öncelikli konularından birinin emeklilerin beklentileri olduğunu belirtti.

8 ila 12 bin liralık promosyonun ardından emekliler için yeni adım atılacağını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Emeklilerin durumunu iyileştirecek adımlar atılacak" dedi.

Akbaşoğlu sadece emekliler değil, çalışanlar için de bazı adımlar atılacağını belirtti.

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