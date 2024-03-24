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Adana’da sahte kadın avukat tutuklandı!

Adana’da sahte kadın avukat tutuklandı!

Adana’da adliyede sahte avukatlık yapan kadın evine yapılan operasyonla yakalandı. Kadının evinde sahte avukat kimliği, cübbe ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Betül S. isimli kadın yakalanırken evinde yapılan arama da sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik suçlarında adliyeye sevk edilen Betül S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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