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Kars’ta kar 47 köy yolunu ulaşıma kapadı

Kars’ta kar 47 köy yolunu ulaşıma kapadı

Kars’ta tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapatırken, köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti. Merkeze bağlı 2 köy, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 10, Digor’da 11, Kağızman’da 2, Sarıkamış’ta 6, Selim’de 7 ve Susuz’da 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Digor ilçesinde kapalı bulunan yolları açmak için 4 ekiple çalışmalarına başladıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Kayhan Hagi, “İlk baharda kar yağışı devam ediyor. 7-24 saat 4 ekipler karla mücadele ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte köy yollarını açıyoruz. Grup köy yollarımdan Nebioğlu, Türkmenşen, Yemençayır’da 2 metreye yakın kar var ama şu anda tüm köy yollarına yeniden ulaşım sağlandı” dedi.

Bahar ayında yağan ve bazı bölgelerde 2 metreyi geçen kar, ekipleri de seferber etti. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekipler, köy yollarını bir çoğunu ulaşıma açarken, bazı köy yollarında etkili olan tipi ekiplerin çalışmalarını zaman zaman aksatıyor. Ekipler aynı anda bir çok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

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