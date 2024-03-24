Gökhan Zan soruşturmasında yeni gelişme... 1 kişi tutuklandı

TİP'in desteğini çektiği Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada Turgay Kocakaya tutuklandı. Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.

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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ı, hakkındaki iddialar nedeniyle adaylıktan çekmesi gündemdeki yerini korurken, Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikâyet üzerine açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Gökhan Zan’la, onun adına AK Parti'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya’yı cezaevine gönderdi.