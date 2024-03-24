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Kanser tedavisi görüyordu... Hande Erçel'in yeğeninden güzel haber

Kanser tedavisi görüyordu... Hande Erçel'in yeğeninden güzel haber

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın yaklaşık 1 buçuk yıldır kanser tedavisi gören kızları Aylin Mavi kanseri yenerek, sağlığına kavuştu. Yıldırım, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu Hande Erçel, paylaşımın altına "Şükürler olsun" yorumunu yaptı.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım’ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Caner Yıldırım, Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı.

"Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla yayınladığı gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu geldi.

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