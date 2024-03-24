Murat Kurum'a destek çıkan YRP üyesi Abdurrahman Akyüz uyardı: Biz de yok olur gideriz

'Erbakan hoca olsaydı, Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi' çıkışı sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, "Tayyip Erdoğan düşmanlığı biliyorsunuz Saadet Partisi'ni yok etti. Eğer biz de aynı yola gidersek biz de yok olur gideriz." dedi.

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Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdurrahman "İttifak olması gerektiğine inanıyorum" dedi, Murat Kurum'un desteklenmesi çağrısında bulundu. Akyüz'ün bu çıkışının ardından Yeniden Refah Partisi'nde Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN TÜRK Masası programına katılan Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, hakkındaki disiplin işlemlerini sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini düşünen büyük bir kesimin olduğunu söyledi.

"Erbakan'ın muhalefeti göstermelikti"

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın 2011'deki konuşmasını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini anlattı.

Erbakan'ın AK Parti'ye sert muhalefet yaptığının hatırlatılması üzerine Abdurrahman Akyüz, "Göstermelik bir muhalefetti" dedi. Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Siyaset akıl işidir. Böyle yaparsanız kazanırsınız. Millet de sizi takdir eder. Uzlaşmaz olursanız illada de ben yapacağım. Tayyip Erdoğan düşmanlığı biliyorsunuz Saadet Partisi'ni yok etti. Eğer biz de aynı yola gidersek biz de yok olur gideriz. Yeniden Refah Partisi diye bir parti kalmaz. Tayyip Erdoğan Erbakan hocamızın birçok projesini gercekleştirdi."