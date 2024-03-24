Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe başkanlığı açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kendisinin ilerleyen yıllarda olası adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığına yeşil ışık yaktı.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasına ve ileriki yıllarda kendisinin muhtemel Fenerbahçe başkanlığı adaylığına ilişkin Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuştu.

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı, "Fenerbahçe'de ileride sizi başkan olarak görebilir miyiz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem."