Oktay Vural'dan İmamoğlu'na Esenyurt yanıtı: Danışmanın öz savunma gücü istiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Esenyurt'ta oylarınızı bölmeyin' çağrısına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan yanıt geldi. Esenyurt’ta DEM’in desteklediği İmamoğlu’nun da danışmanlığını yapan Özer'in Esenyurt adaylığına değinen Vural, "Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta İyi Parti seçmeninin oylarına talip oldu, "Oylarınızı bölmeyin" çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan sert yanıt geldi.

Vural, Esenyurt’ta DEM’in desteklediği Ekrem İmamoğlu’nun da danışmanlığını yapan Özer'in aday yapılması üzerinden İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük"

Vural, 'İYİ Partililer oylarının bölücü fikirlere hizmet aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, DEM'li işbirliğine oy vermeyecektir. Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük. Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok.' ifadelerini kullandı.

Oktay Vural'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta "oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın" demiş. Senin partin yok mu? Sen partilerüstü müsün? Sen tek adam mısın? İYİ Partiye operasyon yaparken particilik yapan sensin.

"Danışmanın öz savunma gücü istiyor"

Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor. Esenyurt'un İstanbul'da ayrılması için referandum öneriyor. İstanbul'da Atatürk, Cumhuriyet, milli kimlik düşmanı, Kandil'den sufle alan DEM Partisiyle kent uzlaşısı altında işbirliği yapıp onlara makam dağıtacaksın. İstanbul'u DEM'le yönetmeye talip olacaksın.

Milliyetçiler, vatanseverler, Cumhuriyetçiler, Türkiye sevdalıları, İYİ Partililer oylarının bölücü fikirlere hizmet aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, DEM'li işbirliğine oy vermeyecektir.

"Başka kapıya"

Senin partin, senin gönül bağın DEM sana, bizim partimiz İYİ Parti, milli siyasetimiz bize, milletimize... Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük. Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok... Başka kapıya...