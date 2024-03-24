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İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü!

İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü!

Ankara’da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Gecekondu içerisindeki vatandaş olay öncesi duyduğu sesler nedeniyle dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu.

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Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşil Bayır Mahallesi 1805. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Olay öncesi gecekonduda olan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu.

Dağ’ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken beslediği köpek ve güvercinler, istinat duvarının altında kalarak can verdi.

Dağ, olayın ardından yaptığı konuşmada, “İlk önce ev çatır çutur etmeye başladı. İlkinde ben evin içinde oturuyordum çay içiyordum. Baktım ki tavandaki şeyler komple düşmeye başladı. Düşünce ben baktım acaba bir yer mi yıkılıyor? Baktım istinat duvarı geliyor. Aşağıda ufak şeyler vardı alıp çıkıp demeye kalmadan kaçtım ev komple yıkıldı. Ben tek yaşıyorum. Yavrularım ve kuşlarım vardı, hepsi öldü. Güvercinlerim ve kangal yavrularım vardı. 3 tane hayvan 10 tane de kuşum vardı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar olması mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Polis, olayın ardından inceleme başlattı.

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