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Engin Fırat'ın takımı Kenya, Malavi’yi farklı geçti

Engin Fırat'ın takımı Kenya, Malavi’yi farklı geçti

Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda karşılaştığı ev sahibi Malavi’yi 4-0’lık skorla mağlup etti.

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Malavi'nin başkenti Lilongwe'de düzenlenen Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Türk Teknik Direktör Engin Fırat’ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı, ev sahibi Malavi ile karşı karşıya geldi. Bingu National Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Kenya, 1. ve 5. dakikalarda Michael Olunga’nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Müsabakanın 83. dakikasında Ayub Masika ve 90+3. dakikasında John Avire’nin golleriyle Kenya sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Malavi Cumhurbaşkanı Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat’a hediye verdi. 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Seyşeller'i 5-0 mağlup eden Engin Fırat’ın öğrencileri, son 2 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Engin Fırat, Kenya Milli Takımı ile aldığı başarılı sonuçlarla Afrika futbolunda da dikkatleri üzerine çekerek, ilgi odağı oldu. Kenya halkı da Fırat'a hayranlık duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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