Karadenizliler Gecesinde Resul Dindar fırtınası

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karadenizliler Gecesinde Karadeniz’in güçlü sesi Resul Dindar muhteşem bir konser verdi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar için muhteşem bir konsere daha imza attı. Ramazan etkinlikleri kapsamında, dün akşam düzenlenen Karadenizliler Gecesi’nde Karadeniz’in güçlü ve ünlü sesi Resul Dindar sahne aldı. Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen Karadenizliler gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kemençe eşliğinde horon teptiler

Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşatan Resul Dindar konsere gelen vatandaşları zaman zaman coşturdu bazen de hüzünlendirdi. Karadenizliler gecesinde Resul Dindar’ın kemençe eşliğinde söylediği şarkılarına hayranları da horon teperek eşlik etti. Karadeniz’in yöresel türküleri vatandaşlara memleket hasretini giderdi.

Karadenizliler Gecesi sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, sanatçı Resul Dindar’a muhteşem gece için tebrik ederek çiçek takdim etti.