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İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü

İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma adeta meydan savaşına dönüştü. Kavga, çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Adapazarı ilçesi Gar Meydanı’nda iki grup arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek adeta meydan savaşına dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırması, polis ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.

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