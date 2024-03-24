BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  SPOR

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Meksika'yı 5-2 yenerek finale çıktı.

Abone ol

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, ay-yıldızlı takım ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk takım iki gol bulmasına karşın, karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan milli takım finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşma sonrasında sporcular büyük mutluluk yaşadı.

Milli takım, finalde Brezilya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok uzun bir süredir hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya 30 ülkeden bin down sendromlu sporcunun katıldığını belirten Aydın, "Antalya'da büyük bir rekabet var. Bu çocuklar, imkan verildiği zaman neler başarılabildiklerini gösterdiler. Bugün Down Sendromlular Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü bir takım. Şu an itibarıyla Meksika'yı yenerek ikinciliği garantiledik. Ama hedefimiz dünya şampiyonluğu." dedi.

"Dünyanın bir numarası oldular"

Oyunlarda, Türkiye'nin bugün itibarıyla kazandığı 57 madalyayla bir rekor kırdığının altını çizen Aydın, "Yüzmede iki dünya rekorumuz var. Takım halinde judo milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Masa tenisinde gümüş madalyalarımız var. Atletizmde dünya rekorumuz, altın madalyalarımız var. Son yıllarda Türkiye bir spor ülkesi oldu. Bu organizasyonun Türkiye'ye olması, hem Türkiye'nin turizmi açısından hem de tanınması açısından çok önemli. Yıllar önce evlerde kapatılıp yok sayılan 'eğitilemez', 'spor yapamaz' denilen bu çocuklar, eğitimle, sporla şu anda dünyanın bir numarası oldular." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
Çocukluk döneminde verem aşısı şart!
Çocukluk döneminde verem aşısı şart!
Aliyev’den Putin'e başsağlığı telefonu
Aliyev’den Putin'e başsağlığı telefonu
59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı
59 yaşında, arkadaşlarına inat otobüs ehliyeti aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiasıyla ilgili açıklama
Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyan Rahime Kaptan kabri başında anıldı
Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyan Rahime Kaptan kabri başında anıldı
HAK-İŞ'in yardımları Gazze'ye ulaştı
HAK-İŞ'in yardımları Gazze'ye ulaştı
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi
Murat Kurum’dan Beylikdüzü Balıkçı esnafına söz: Göreve gelir gelmez
Murat Kurum’dan Beylikdüzü Balıkçı esnafına söz: Göreve gelir gelmez
Akıntıya kapılıp kaybolan çocuk 3 gündür bulunamadı
Akıntıya kapılıp kaybolan çocuk 3 gündür bulunamadı