AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan 5 yılın İstanbul için kayıp olduğu belirterek, İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmadı, kalmıyor." dedi.

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31 Mart yerel seçimelerine sayılı günler kaldı. Seçimlerin en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul, dev bir mitinge ev sahipliği yaptı.

Atatürk havalimanında AK Parti'nin düzenlediği "Yeniden Büyük İstanbul" mitingi saat 14.00'da başladı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Murat Kurum için bestelediği seçim şarkısını seslendirdi. Daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşma yaptı.

Ardından Cumhur ittifakı adayı İBB adayı Murat Kurum, kalabalığı selamladıktan sonra konuşma yaptı.

"Murat Kurum: Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar"

"Saatleri kurun geliyor Murat Kurum" diyerek sözlerine başlayan Kurum, umutsuzluğun umuda dönüşeceğini söyledi.

Geride bıraktıkları 5 yılda İstanbul'un liyakatsizliğin kurbanı olduğunu söyleyen Kurum, "Beceriksizliğe mahkûm edildi. Hiç olmadığı kadar ihmal edildi, Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler!" ifadelerini kullandı.

Cengiz Kurtoğlu ile düet

Kurum'un konuşmasının ardından platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanları selamladı. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sahneye çıkarak Erdoğan ile birlikte seçim şarkısı söyledi.

"Bu şehri, bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şehri, bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız." dedi.

"Utanmadan 'metro yaptım' diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize." ifadelerini kullandı.

"Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmadı, kalmıyor. Ekrem bey yarı zamanlı mesai yaptı. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur. Bakınız, bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece 'ben' diyenler var, diğer tarafta sadece 'İstanbul' diyenler var. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü biz başlatacağız." dedi.

CHP'de para sayma görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Para sayma görüntüleri) Şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı bir izahını yapamadı. Maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık." diye konuştu.

"21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 1994'te bu şehrin emanetini devralırken, 2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak, aynı prensiplere bağlıyız. Onlar ne derse desin biz asla istismar siyaseti yapmadık. Kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle kökeniyle hayat tarzıyla ilgilenmedik. Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık. Şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 228 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 23 bin 866 konutun yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık." ifadelerini kullandı.

"120 kilometreyi bula n Hızlı tren hattının ihalesine çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Büyük İstanbul Tüneli) 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacaktır. Amacımız, İstanbul için hazırladığımız 1100 kilometrelik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir. Şehrimize, iktidarlarımız ve AK Parti belediyeciliği dönemlerinde 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdık. Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattının ihalesine bu yıl çıkıyoruz." dedi.

"Kırgınlık varsa gidereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala kafası karışık, kararını verememiş varsa, eve gidince onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa cevap vereceğiz. Önceki seçimlerde başka adaylara oy verip mevcut yönetimden rahatsız olan kardeşlerimize ulaşacağız. Şehrimizin 5 yılda yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız. İstanbul’un 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını izah edeceğiz, böylece kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, İstanbulluların sağduyusuna güveniyorum. 31 Mart'ta İstanbul'un bizi mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Büyük katılım

Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi. Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde ve 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde platform kurulurken engelliler için de özel bölüm oluşturuldu.

Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnenin arkasındaki dijital ekranda "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazılı olduğu görüldü.

Katılımcılar saat 10.30 itibarıyla arama noktasında yapılan kontrollerin ardından alana giriş yapmaya başladı.

Mitinge gelen bazı vatandaşların kafasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bandana olduğu, Türk ve AK Parti bayraklarını taşıdığı görüldü.