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53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!

53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!

Manisa Emniyeti tarafından yapılan çalışmada hakkında kesinleşmiş 53 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada A.G.(45) isimli şahsa yapılan GBT sorgusunda Manisa, Konya, Adana, İnegöl, Aydın, Söke ve Nazilli İlamat ve İnfaz Bürolarınca, “Çekle İlgili Karşılıksız İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 13 ayrı yakalama emri ile kesinleşmiş 53 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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