BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  DÜNYA

Fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı

Fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Abone ol

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mart'ta eyaletin Kuriga kasabasında kaçırılan 137 öğrencinin zarar görmeden serbest bırakıldığını belirtti.

Sani, öğrencilerin hangi koşullarda serbest bırakıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 6 Mart'ta Kuriga kasabasındaki okulda bir silahlı örgüt tarafından düzenlenen saldırıda yaşları 8 ila 15 olan 287 öğrenci kaçırılmıştı. Saldırının ardından bazı öğrenciler kaçmayı başarmıştı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!
Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!
Erzincan’da PKK/KCK operasyonu: Firari hükümlü yakalandı!
Erzincan’da PKK/KCK operasyonu: Firari hükümlü yakalandı!
AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı
İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü
Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
Çocukluk döneminde verem aşısı şart!
Çocukluk döneminde verem aşısı şart!
Aliyev’den Putin'e başsağlığı telefonu
Aliyev’den Putin'e başsağlığı telefonu