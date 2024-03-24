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Eskişehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Eskişehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından ‘sarı’ kodla paylaşılan meteorolojik uyarı raporuna göre, güney, güneybatı ve zamanla kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına olması bekleniyor. Rüzgarın, pazartesi sabah saatlerinden başlayarak gün bitimine kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinin dahil olduğu bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve saatte 70 ila 80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtti.

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