Yeniden Refah'tan istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu , AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginde taktı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti’nin “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi” ne katıldı.

Erdoğan mitingde, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden ve AK Parti'ye katılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu'nun rozetini taktı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, yaklaşan 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasını değerlendiren Pamukçu, "Erbakan Hocamız rahmetli, Milli Selamet Partisi'ni kurmak yoluyla da CHP'nin tek başına iktidarlığını önlemiştir. Neden karşı olduğunu da kendisinin 1950'den önce tedrisatında gördüğü sıkıntılardan zaten biliyordu. Onun için böyle bir tedbir hep düşünmüştür. Bugün de inanıyorum ki hayatta olsaydı kesinlikle CHP'li birinin bu seçimde kazanıp da 2028'e güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olarak gitmesinin önünü keserdi, kesmeye çalışırdı.'' demişti.