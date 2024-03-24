BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah'tan istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah'tan istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu , AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginde taktı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti’nin “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi” ne katıldı.

Erdoğan mitingde, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden ve AK Parti'ye katılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu'nun rozetini taktı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, yaklaşan 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasını değerlendiren Pamukçu, "Erbakan Hocamız rahmetli, Milli Selamet Partisi'ni kurmak yoluyla da CHP'nin tek başına iktidarlığını önlemiştir. Neden karşı olduğunu da kendisinin 1950'den önce tedrisatında gördüğü sıkıntılardan zaten biliyordu. Onun için böyle bir tedbir hep düşünmüştür. Bugün de inanıyorum ki hayatta olsaydı kesinlikle CHP'li birinin bu seçimde kazanıp da 2028'e güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olarak gitmesinin önünü keserdi, kesmeye çalışırdı.'' demişti.

İlgili Haberler
Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu'dan gündem olacak açıklamalar Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
Komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
İmamoğlu'nun bakanlar İstanbul'da tepkisi! Bakan Kacır'dan yanıt: 14 Mayıs öncesi il dışında mitingler yapıyordu
İmamoğlu'nun bakanlar İstanbul'da tepkisi! Bakan Kacır'dan yanıt: 14 Mayıs öncesi il dışında mitingler yapıyordu
Türkiye’nin ilk “Arı Evi” ülke genelinde uygulamaya konacak
Türkiye’nin ilk “Arı Evi” ülke genelinde uygulamaya konacak
Fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı
Fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı
Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!
Eşi ile eski çalışanını parkta yakalayan koca cinnet geçirdi: 1’i ağır 2 yaralı!
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!
53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polise yakalandı!
Erzincan’da PKK/KCK operasyonu: Firari hükümlü yakalandı!
Erzincan’da PKK/KCK operasyonu: Firari hükümlü yakalandı!
AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar