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Komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Denizli’de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yaşadığı dairede ölü bulundu.

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Olay, Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi 2593 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Hatice D’den haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çilingir vasıtasıyla açılan daire girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz halde yatarken buldular. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hatice D’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp ve ya yara izine rastlamadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Hatice D’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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