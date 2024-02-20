Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, "Partimizin felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partiden istifa ettiğini duyurdu.

Pamukçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurucusu olduğum Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de Partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım"

Bayburt’un 20. ve 21. Dönem milletvekilliğini yapan Suat Pamukçu, İstanbul’da Yeniden Refah Partisinden seçilerek milletvekili olmuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri olan Suat Pamukçu, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı olarak girdiği seçimlerde 28. Dönem Milletvekili olarak meclise girdi.