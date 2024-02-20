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Navalny’nin eşinin sosyal medya hesabı askıya alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Navalny’nin eşinin sosyal medya hesabı askıya alındı

Sosyal medya platformu X, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya’nın hesabını askıya aldı.

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Rusya'da 16 Şubat yerel saatle 14.19'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya’nın sosyal medya hesabı, sosyal medya platformu X tarafından askıya alındı.

Navalnaya’nın hedabına giriş yamak isteyenler, “Hesap askıya alındı” uyarısı ile karşılaştı. Navalnaya’nın hesabı açtıktan 1 gün sonra askıya alınırken hesabın neden askıya alındığına dair bir açıklama yapılmadı.

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