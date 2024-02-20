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Eşim beni öldürecek dedi ortadan kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Eşim beni öldürecek dedi ortadan kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

SAKARYA'da 112 Acil Çağrı Merkezine eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar eden 53 yaşındaki kadın; Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünden yürütülen çalışmalarla aranıyor.

Eşim beni öldürecek dedi ortadan kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

Sakarya’da, eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen 56 yaşındaki Leyla Demir, kayboldu. Ekiplerin 1 haftadır aradığı Leyla Demir'in ihbarıyla şüpheli olarak gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı.

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Eşim beni öldürecek dedi ortadan kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım talep etti. 

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Eşim beni öldürecek dedi ortadan kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşinin ise ekiplere, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. 

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Eşim beni öldürecek dedi ortadan kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

Leyla Demir’in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. 

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