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Belediyede maaşlar fırladı! Otobüs şoförü zammı duyunca göbek attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Belediyede maaşlar fırladı! Otobüs şoförü zammı duyunca göbek attı

ŞANLIURFA'da maaşlarına yüzde 107 zam yapıldığını duyan otobüs şoförü, eline mendili alıp göbek attı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 107 zam yaptı. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşlara zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Maaşlarına yüzde 107 oranında zam yapıldığını duyan bir şoför, otobüsü durdurup halay çekti.

Koltukta duramayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak halay çekmeye devam etti. Dakikalarca göbek atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarına yaptığı yüzde 107 oranındaki zamla birlikte en düşün çalışanın maaşı 34 bin liraya yükseldi.

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