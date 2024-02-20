Türkücü Hilal Özdemir muhtar adayı oldu
Türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu duyurdu. Özdemir, seçildiği takdirde 17 bin 2 lira maaş alacak. Özdemir adaylığını şu sözlerle duyurdu...
TürkücüHilal Özdemir, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı.
Hilal Özdemir, adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu: Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri. Sizler, beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle; Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar TRT ve özel televizyon kanallarından evlerinize misafir ettiniz.
Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda bir çok ödüller aldım.
Halen 'Engelsiz Yaşam Vakfı'nın anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım.