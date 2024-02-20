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Camilerde ramazan için hazırlıklar başladı

Camilerde ramazan için hazırlıklar başladı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün talimatları doğrultusunda camilerin temizlenmesi çalışmalarına başladı. Camiler için özel oluşturulan ekipler, ilk çalışmasını Yeni Mahalle Camii’nde gerçekleştirdi.

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Başkan Faruk Özlü’nün cami derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda camilerin temizliğine yönelik açıklamaları doğrultusunda çalışmalar hızlıca başladı.

Faruk Özlü’nün talimatlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü uhdesinde oluşturulan ilk ekip, hazırlıklarını tamamlayarak Yeni Mahalle Camii’ne geçti. Caminin durumunu inceleyen ekipler, vakit kaybetmeden temizlik çalışmalarına başladı. Cami duvarlarından şadırvana, camlardan halılara kadar caminin tüm bölgelerinin temizlenmesini sağlayan ekipler, hazırlanan planlama çerçevesinde il merkezindeki 107 camide çalışmalarını sürdürecek.

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