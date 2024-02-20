İzmir Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay resmi olarak açılan İzmir Şehir Hastanesi’nde ilk kemik iliği nakli operasyonu yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “İzmir Şehir Hastanemiz, hem hastaların kendi vücudundan alınan hücrelerin kullanıldığı nakiller hem de bir vericiden alınan hücrelerin kullanıldığı nakiller için gerekli tüm imkânlara sahip.” dedi.

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Türkiye sağlık sektöründe sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Vatandaşlara büyük hizmet sunan şehir hastanelerinin yapımı sürüyor.

Bu hastanelerden biri olan İzmir Şehir Hastanesi geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Altun, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyan sağlık kompleksinde ilk kemik iliği naklinin yapıldığını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir ay önce açılan İzmir Şehir Hastanesinde ilk kemik iliği nakli yapıldı. İzmir Şehir Hastanemiz, hem hastaların kendi vücudundan alınan hücrelerin kullanıldığı nakiller hem de bir vericiden alınan hücrelerin kullanıldığı nakiller için gerekli tüm imkânlara sahip. Başarıyla başladık, başarılarla devam edeceğiz."

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili hastanenin Hemotoloji Uzmanı Dr. Zehra Nazlı Özdemir, "Hastanemizde ilk kendinden otolog kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz kemik iliği nakil ünitesi 18 yataklı olup, sadece Multipl Miyelom için değil, lösemi, lenfoma, aplastik anemi gibi birçok Hemotolojik hastalığa kür sağlayabilecek hem kendinden, hem kardeş, akraba dışı yarı uyuşumlu allojenik nakillerin yapılması için yeterli altyapıya sahiptir." ifadelerini kullandı.

İzmir Şehir Hastanesi, 536 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 284 yataklı Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, 276 yataklı Genel Hastane, 596 yataklı Genel ve Onkoloji Hastanesi 300 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 60 adet tescilli yatakla vatandaşlara hizmet sunuyor.

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü tek, 32'i ise çift kişilik özelliğe sahip.

Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, bin 600 yatan hastaya hizmet veriyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet sunuyor.