Merkez Bankası sürpriz yapacak mı? Faiz kararı öncesi ekonomistler ne diyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak politika faizi kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay alınan kararla politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 45 seviyesine yükseltilmişti. Bloomberg HT'nin Ocak ayı anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmasını bekleniyor. Ayrıca katılımcıların yarısı TCMB'nin ilk faiz indirim hamlesini 2024'ün üçüncü çeyreğinde gerçekleştirmesini bekliyor.

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Türkiye'nin finansal kaderi, Merkez Bankası'nın (TCMB) kapısında bekleyen büyük bir kararla şekillenmeye hazırlanıyor. Piyasaların nefesi, TCMB'nin 22 Şubat Perşembe günü saat tam 14.00'te açıklayacağı hayati faiz kararına kilitlendi. Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı Bloomberg HT anketi, politika faizinin %45'lik mevcut seviyesinde sabit kalacağına dair bir fikir birliği ortaya koydu.

Ancak, finansal geleceğe dair pusulalar 2024 yıl sonu için farklı yönlere işaret ediyor. Anket katılımcılarından 22'si, yıl sonu için cesur tahminlerde bulunarak, politika faizinin %40 seviyesinde dengeleneceğini öngördü. Bu tahminlerin en iyimseri faizlerin %30'a kadar gerileyebileceğini savunurken, en kötümser beklenti ise %45 seviyesinde sabit kalacağı yönünde.

TCMB'nin ilk faiz indirim hamlesine dair beklentiler de gündemdeki yerini aldı. Katılımcıların yarısı, indirim rüzgarlarının 2024'ün üçüncü çeyreğinde esmesini beklerken, bir grup ise bu hamlenin yılın son çeyreğine sarkacağı görüşünde. Sadece bir avuç kurum ise 2024 boyunca faizlerde bir indirim beklemiyor; tek bir kurum ise indirimin Eylül veya Ekim aylarında gerçekleşeceğini düşünüyor.

Bu büyük beklenti, Türkiye'nin ekonomik yörüngesini belirleyecek kritik bir dönemeçte, Merkez Bankası'nın kararlarının piyasalar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Herkesin gözü kulağı, TCMB'nin vereceği bu kararda.