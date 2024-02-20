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CHP'de bir toplu istifa daha! "Hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'de bir toplu istifa daha! "Hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük"

Aydın’ın Didim ilçesinde CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri toplu olarak istifa etti.

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CHP Didim İlçe Başkanı Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, adayların belirlenmesi sürecinde ön seçim talep etmelerine rağmen bu konuda bir sonuç alamadıklarını, bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

CHP Genel Merkezi tarafından, Hatice Gençay'ın belediye başkanı adayı olarak gösterildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Belediye başkan adayı atanmasından sonra ilçemizde kendisi ile yapmış olduğumuz toplantıda, örgüt ile ortak hareket edileceği, örgütün gücünün önemli olduğu ve birçok konuda ortaklaşarak seçim sürecinin yürütüleceğini ifade etmiştir. Fakat kısa zaman içerisinde söylemler ile eylemlerin farklı ve tezat olduğu tarafımızdan görülmüştür. Belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesi sırasında, örgütümüzün ve ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşların da hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük. Bizler de bu davranışın, örgütümüzün yok sayılmasının, CHP'nin geleneği ve ilkeleri ile bağdaşmadığı, bu süreçte görevde kalmamızın bir anlam ifade etmediğini, yönetim kurulumuzda değerlendirerek istifa kararı almış bulunmaktayız."

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