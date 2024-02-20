BIST 9.316
DOLAR 30,90
EURO 33,38
ALTIN 2.012,99
HABER /  GÜNCEL

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Abone ol

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 70 EY 855 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 70 ABZ 238 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Astım hastalarının yüzde 40’ı istediği mesleği yapamıyor
Astım hastalarının yüzde 40’ı istediği mesleği yapamıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hulusi Akar, Özgür Özel'den 10 bin lira manevi tazminat kazandı
Hulusi Akar, Özgür Özel'den 10 bin lira manevi tazminat kazandı
Kırmızı bültenle aranan ''Türk Escobar''ın suç örgütü çökertildi! 42 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle aranan ''Türk Escobar''ın suç örgütü çökertildi! 42 kişi yakalandı
11 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
11 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Atatürk'e hakaretler yağdırmıştı! Şevki Yılmaz tepki yağınca geri vitese taktı!
Atatürk'e hakaretler yağdırmıştı! Şevki Yılmaz tepki yağınca geri vitese taktı!
İki erkeğe oda vermeyen otele üst sınırdan para cezası
İki erkeğe oda vermeyen otele üst sınırdan para cezası
Ramazan öncesi et fiyatlarına bir zam daha!
Ramazan öncesi et fiyatlarına bir zam daha!
Havaya ateş açan şahıslar tabanca ve tüfeklerle yakalandı
Havaya ateş açan şahıslar tabanca ve tüfeklerle yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu
Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza yağdı
Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza yağdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Fiyat anarşistleri FETÖ'cüdür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Fiyat anarşistleri FETÖ'cüdür