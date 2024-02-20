BIST 9.260
DOLAR 30,90
EURO 33,39
ALTIN 2.010,34
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı, matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü ülke genelinde ortak sınav yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Sınavlardaki sorular

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin
Foto Galeri Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Fiyat anarşistleri FETÖ'cüdür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Fiyat anarşistleri FETÖ'cüdür
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Trabzon Havalimanı’nda yolcu köprüsü çalışmaları sürüyor
Trabzon Havalimanı’nda yolcu köprüsü çalışmaları sürüyor
Gaziantep'te çekici trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı: Yaralılar var
Gaziantep'te çekici trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı: Yaralılar var
Bakan Göktaş açıkladı 872,4 milyon TL’lik ödemeler hesaba geçti!
Bakan Göktaş açıkladı 872,4 milyon TL’lik ödemeler hesaba geçti!
Erzincan maden ocağı faciasıyla ilgili tutuklanan zanlıların ifadeleri ortaya çıktı
Erzincan maden ocağı faciasıyla ilgili tutuklanan zanlıların ifadeleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: Terör propagandası yapan 2 şahıs gözaltına alındı
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: Terör propagandası yapan 2 şahıs gözaltına alındı
Dolar adım adım tırmanıyor! 20 Şubat 2024 alış-satış rakamları
Dolar adım adım tırmanıyor! 20 Şubat 2024 alış-satış rakamları
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Akaryakıta yeni zam geliyor! Bu gece tabela değişecek
Akaryakıta yeni zam geliyor! Bu gece tabela değişecek
Soğuk havalarda yüz felcine dikkat
Soğuk havalarda yüz felcine dikkat
Yerel seçimleri için kritik gün! Bugün aday listeleri YSK'ya teslim edilecek
Yerel seçimleri için kritik gün! Bugün aday listeleri YSK'ya teslim edilecek