Gaziantep'te çekici trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı: Yaralılar var
Gaziantep'te mini kepçe yüklü çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.Abone ol
Servet Demir idaresindeki 27 R 5812 plakalı çekici, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi Boğaziçi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Çekici, daha sonrada 27 AP 225 plakalı otomobilin üzerine çıktıktan sonra durabildi.
Yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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