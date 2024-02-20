Akaryakıta yeni zam geliyor! Bu gece tabela değişecek

Benzin ve motorin fiyatlarına art arda yapılan fiyat artışlarından sonra şimdi ise LPG'ye bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Abone ol

Hükumet tarafından uygulamaya konan yeni ekonomi politikaları sonrası hızla değer kaybeden Türk Lirası kan kaybetmeye devam ediyor.

Türk Lirasının döviz kurları karşısında değer kaybetmesi nedeni ile brent petrol fiyatlarındaki en ufak hareket pompaya zam olarak yansıyor. Son olarak benzin ve motorin fiyatlarına art arda yapılan zamlardan sonra şimdi ise LPG'ye zam geleceği durduruldu.

LPG'ye zam geliyor

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatını 65 kuruş zam bekleniyor. Yapılacak zam ile birlikte LPG otogaz fiyatı 21 liraya erişmiş olacak.

Benzin ve motorine zam gelmişti

Öte yandan benzin gurubuna 16 Şubat günü 1 lira 72 kuruş zam gelmişti. Ayrıca 3 Şubat Salı günü de motorin fiyatlarında 2 lira 56 kuruşluk fiyat artırımı olmuştu.

Ekonomist Şeref Oğuz '50-60 liraya çıkacak" demişti

Ayrıca Ekonomist Şeref Oğuz akaryakıt fiyatları ile ilgili korkutan senaryoyu açıklamıştı. Oğuz konuya ilişkin yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarının yükselişine dikkat çekerek "1 Nisan'da 50-60 TL'yi görebilirsin akaryakıt fiyatlarında. Niye? Çünkü döviz yükümlülüklerinden giden bir iş olduğunda dolayı. Yine bu sene biz 220 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Bu paranın da büyük bir kısmı ortada yok." ifadelerini kullanıştı.