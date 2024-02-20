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'Şeriata so...kayım' diyen Feyza Altun, tutuklanması için hakimliğe sevk edildi

'Şeriata so...kayım' diyen Feyza Altun, tutuklanması için hakimliğe sevk edildi

'Şeriata so...yım' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Avukat Feyza Altun, 'tutuklanması' talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi...

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Tartışmalı avukat Feyza Altun, son skandalının ardından gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusu biten Feyza Altun, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 

Feyza Altun, sosyal medya hesabından "Şeriate so...yım" paylaşımında bulundu. Bunun üzerine kısa bir sürede sosyal medyada tepki yağdı. Üst üste suç duyuruları yapıldı.

Feyza hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Altun evinde gözaltına alındı. Altun, savcılık ifadesinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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