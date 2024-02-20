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Yem yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Yem yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü tırın devrildiği kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kaza, Alaca ilçesi Çöplü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinde seyir halinde olan Fatih Ü. yönetimindeki 42 AFY 619 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından yemler yola saçılırken sürücü araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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