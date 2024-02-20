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Hamas'tan İsrail'e esir takası için 3 şart

Hamas'tan İsrail'e esir takası için 3 şart

Hamas, İsrail ile esir takası yapmak için Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurması, Gazze'ye yardım girişinin sağlanması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını şart koştu.

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 137. günde de davam ederken, Hamas, İsrail ile esir takası yapmak için 3 şartını açıkladı.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "İsrailli esirlerin (ülkelerine) iadesinin üç bedeli var. Birincisi, halkımıza yardım sağlanması ve normal hayatlarına dönmesi. İkincisi, (Gazze Şeridi'ne yönelik) saldırıların durdurulması. Üçüncüsü, İsrail hapishanelerindeki 10 bin tutuklumuzun serbest bırakılmasını sağlayacak gerçek bir esir takası." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nden veya bir kısmından çekilmeyi reddettiğini, yerinden edilenlerin geri dönmesine izin vermediğini ve saldırıların sona ermesine yönelik herhangi bir onay işareti vermediğini kaydeden Hayye, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"(İsrail) Şu ana kadar yeterli yardımın geleceğine, hastanelerin, fırınların ve altyapının onarılacağına dair bir garanti vermedi. Çadırlarda barınmaya bile İsrail açık ve net bir onay vermedi. Peki hangi konuda anlaşacağız? İsrail, Hamas'ın taleplerinin büyük olduğunu iddia ederek ya da başka şeyler söyleyerek gerçeği değiştirmeye çalışıyor."

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye, İsrail'in "yalanlarla ve ulaşamayacağı umutlarla" savaşı uzatmaya çalıştığını belirterek Netanyahu'nun bu uzun saldırının ardından saldırıyı sona erdirecek, Filistin halkına yardım ulaşmasını sağlayacak, İsrail'i Gazze'den çıkaracak bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığına işaret etti.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

Netanyahu, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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