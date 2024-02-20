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İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

Kütahya’da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve sütyeninin içine dikilmiş vaziyette, 196,98 gram bonzai ham maddesi ele geçirilen kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki D. G (22) isimli bayanın el çantası içerisinde bulunan iç çamaşırı (sütyeninin) içine dikilmiş vaziyette 2 parça toplamda 196,98 gram bonzai hammaddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan D. G ve birlikte seyahat ettiği erkek arkadaşı Y.S (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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