Etimesgut'ta Behzat Ç. mi aday oldu? Seçimi bilen Hakan Bayrakçı Etimesgut anketini açıkladı

14 Mayıs seçimlerini bilen araştırma şirketi SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı, Behzat Ç. karakteriyle ünlenen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'den aday olduğu Etimesgut anketi sonuçlarını paylaştı.

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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut adayı olması yankı uyandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 14 Şubat'ta Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışında Beşikçioğlu'nu takdim ederken kullandığı sözler gündem oldu.

Özel: Ona bakınca ben kahraman Türk polisini görüyorum

Özel, "Milletin sevdiği halkın sevdiği birisine teklif götürdük. Hem bir devlet adamına hem bir halk kahramanına Etimesgut'a yakışacak yakışıklıya teklif götürdük o da kabul etti. Ona bakınca ben elbette Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben suçlulara göz açtırmayan geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya koyan bir iradenin temsilcisini kahraman Türk polisini görüyorum." dedi.

CNN TÜRK'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında, Özel'in sözleri ve Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı Etimesgut anketi programda değerlendirildi.

"Pusulada Behzat Ç. aramayın"

Özel'in sözleri karşısında Beşikçi'nin bakışını yorumlayan Ahmet Hakan, "abi ne yapıyorsun o bir roldü" dediği görüşünü dile getirdi. Melik Yiğitel de "Etimesgutluları uyaralım. Pusulada Behzat Ç. aramayın" diye konuştu.

Ankette Beşikçioğlu 10-11 puan geride

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı da Beşikçioglu'nun yarıştığı Etimesgut'ta yaptığı son anketi böyle açıkladı:

"Etimesgut'ta anket yaptım. Şu anki belediye başkanı Enver Demirel, MHP'li yüzde 47'ye yakın oyu var. Erdal Beşikçi'nin yüzde 36 oyu var. Fakat DEM'in oyun var orada 8.5-9. DEM aday göstermezse yaklaşır."