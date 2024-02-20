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CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı! Lütfü Savaş'ın desti korkuttu

CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı! Lütfü Savaş'ın desti korkuttu

CHP'de Lütfü Savaş krizi çözüldü. Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'ın adaylığı, gelen tepkiler üzerine krize neden olmuştu. Dün Özgür Özel ile görüşen Lütfü Savaş'ın 'çekil ve adayımızı destekle' talebini geri çevirdiği iddia edilmişti. Savaş'ın bağımsız adaylığını açıklayacağı iddiaları üzerine CHP, gece yarısı açıklamasıyla Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi. CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'ın ismi, önceki günkü aday tanıtım toplantısında okunmamıştı. CHP lideri Özgür Özel, dün , yeniden adaylığı tartışma konusu olan Savaş’la görüşmüştü.

Anketler alternatif gösterirse...

Özel, yaptıkları anketin Savaş yerine alternatif geliştirildiği durumda CHP'nin seçimi alacağını gösterdiğini söylemişti. CHP'den yapılan son açıklamaya göre ise Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi adaylığının devamına karar verildi. CHP'nin basına servis ettiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lütfü Savaş'la devam edeceğiz!

"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir."

Barış Yarkadaş kulisleri palaştı

Barış Yarkadaş: Özel, Lütfü Savaş’a “Birlikte yola devam edeceğiz” dedi
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gece saat 01.00’de Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı genel merkeze davet etti. Özel, Lütfü Savaş’a 'Birlikte yola devam edeceğiz' dedi" diye yazdı.

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