MHP aday listelerini seçim kurullarına teslim etti

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Feti Yıldız açıklama yaptı.

MHP adaylarını sundu

Yıldız, yerel seçimlere ilişkin aday listelerinin seçim kurullarına teslim edildiğini bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yetkilendirilen dava arkadaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklenmeden, İlçe Başkanlıklarımız, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, İlçe Seçim Kurullarına, Büyükşehirlerde ise İl Başkanlarımız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı listelerini İl Seçim Kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında, teslim etmişlerdir.

Son gün yarın

Seçim takvimine göre, partilerin adaylarını yarın saat 17.00'ye kadar, YSK'ya sunması gerekiyor.

3 Mart Pazar günü ise kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.