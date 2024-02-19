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Saadet Partisi İBB adayından Cemevi'ne ziyaret

Saadet Partisi İBB adayından Cemevi'ne ziyaret

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Alibeyköy Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi toplumunun İstanbul yönetiminde önemli bir yerinin olduğu inancıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, bütün mücadelenin doğru olmak olduğunu vurguladı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler, çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, Alibeyköy Cemevi'ne ziyarette bulundu. Aydın, Alibeyköy Cemevi Başkanı Vekili Hüseyin Akgün ile görüştü. Daha sonra cemevini gezen Aydın'a Saadet Partisi İl Başkan Yardımcıları Oğuzhan Sadıkoğlu ve Ali Uğur Bulut eşlik etti.

Aydın, “Bugün Alibeyköy Cemevini ziyaret ettik. İstanbul yönetimine talibiz. İstanbul'u sivil toplumla beraber yöneteceğiz. Şeffaf ve denetim esası üzerinden bir yönetim icra edilmektedir. Saadet Partisi olarak başka bir İstanbul'un mümkün olduğu inancıyla yola çıktık. Sivil toplumun çok önemli unsurlarından birisi olan Alevi topluluğunun İstanbul yönetimindeki önemli bir yerin olduğu inançla bu ziyareti gerçekleştirdik. Bir kampanyayı başlatırken Alevi toplumunun 'Hızır yoldaşınız olsun' duasını ve temennisini almak için geldik. Güzel bir ziyaret oldu. Bütün mücadele doğru olmak, doğruya, vicdana sahip çıkmak ve her şeyden önemlisi sapma aynı zamanda doğru yerde durmaktadır. Bu anlayışı hep birlikte İstanbul'da yaygınlaştırmak için çaba gösteriyoruz. Değerli yönetici kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Alibeyköy Cemevi Başkanı Vekili Hüseyin Akgün ise “Değerli Birol Aydın'a bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu çıkmış olduğu yolda hızır yoldaşı olsun. Hepimizin eğri zamanda doğru yerde durabilene aşk olsun. Başarılar diliyorum” dedi.

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