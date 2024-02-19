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HABER /  EKONOMİ

Bakanlar Bolat ve Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlar Bolat ve Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü.

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Bakan Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı bir istişare yürüterek enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere stratejik öneme sahip muhtelif konuları ele aldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu buluşma, kardeş ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak."

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