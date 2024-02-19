Nissan'dan test sürüşü günleri

Nissan Türkiye ve bayileri tarafından test sürüşü için "Eşsiz Nissan Günleri" düzenleniyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan bayilerinde 20-21 Şubat ve 24-25 Şubat'ta düzenlenecek test sürüşü günlerinde birçok sürpriz etkinlik de yer alacak. Test sürüşüne katılacak müşteriler yöresel lezzetlerden ahşap oymacılığına, ebru sanatından canlı performanslara kadar pek çok özel etkinlikten faydalanabilecek.

Türkiye'nin 26 şehrinde yer alan 42 adet bayi ve satış sonrası hizmet noktasında Eşsiz Nissan Günleri kapsamında test sürüşü gerçekleştirilebilecek.