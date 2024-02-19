BIST 9.339
DOLAR 30,87
EURO 33,27
ALTIN 2.002,22
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Nissan'dan test sürüşü günleri

Nissan'dan test sürüşü günleri

Nissan Türkiye ve bayileri tarafından test sürüşü için "Eşsiz Nissan Günleri" düzenleniyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan bayilerinde 20-21 Şubat ve 24-25 Şubat'ta düzenlenecek test sürüşü günlerinde birçok sürpriz etkinlik de yer alacak. Test sürüşüne katılacak müşteriler yöresel lezzetlerden ahşap oymacılığına, ebru sanatından canlı performanslara kadar pek çok özel etkinlikten faydalanabilecek.

Türkiye'nin 26 şehrinde yer alan 42 adet bayi ve satış sonrası hizmet noktasında Eşsiz Nissan Günleri kapsamında test sürüşü gerçekleştirilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır'ın Süveyş Kanalı geliri yüzde 40 ila 50 azaldı!
Mısır'ın Süveyş Kanalı geliri yüzde 40 ila 50 azaldı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sakarya'da minibüs devrildi: Aynı aileden 4 kişi yaralandı!
Sakarya'da minibüs devrildi: Aynı aileden 4 kişi yaralandı!
Çin'den Filistin açıklaması: İki devletli çözüm, uluslararası toplumun hakim kabulüdür!
Çin'den Filistin açıklaması: İki devletli çözüm, uluslararası toplumun hakim kabulüdür!
İsrail Refah'a kara saldırısı için Ramazan ayını işaret etti
İsrail Refah'a kara saldırısı için Ramazan ayını işaret etti
Erzurumspor, dünya devlerini geride bıraktı
Erzurumspor, dünya devlerini geride bıraktı
3 yaşındaki kızına içki içiren, şiddet uygulayan anneye gözaltı
3 yaşındaki kızına içki içiren, şiddet uygulayan anneye gözaltı
Cübbeli Ahmet Hoca 'İttihatçı' oldu! Memleketi Giresun'dan gözdağı verdi
Cübbeli Ahmet Hoca 'İttihatçı' oldu! Memleketi Giresun'dan gözdağı verdi
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı istifa etti
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı istifa etti
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan CHP'ye yapay zeka göndermesi
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan CHP'ye yapay zeka göndermesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'da!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'da!
Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi açıldı
Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi açıldı