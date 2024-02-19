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Cübbeli Ahmet Hoca 'İttihatçı' oldu! Memleketi Giresun'dan gözdağı verdi

Cübbeli Ahmet Hoca 'İttihatçı' oldu! Memleketi Giresun'dan gözdağı verdi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, memleketi Giresun'da gerçekleştirdiği sohbetin ardından verilen hediye olay oldu. Cübbeli Hoca'ya daha çok İttihat ve Terakki çevrelerince sıklıkla kullanılan İttihad-i İslâm Sancağı verildi.

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Aslen Giresun'un Görele ilçesinden olan ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, memleketine ziyarete gitti. Cübbeli Ahmet, Giresun Çepni Kültürü ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla Giresun’da sohbet programı gerçekleştirdi.

Sohbet programının ardından ise Cübbeli’ye dikkat çeken bir hediye takdim edildi. ‘Cübbeli Ahmet’e daha çok İttihat ve Terakki çevrelerince sıklıkla kullanılan İttihad-i İslâm Sancağı verildi.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün sosyal medya hesabında "Yeniden Diriliş mesajı verenlere Çepni diyârından ithâf olunur” notuyla yaptığı paylaşımda, duvarda asılı olan fotoğraflar da ayrıca dikkat çekti.

İŞTE O FOTOĞRAF: Duvarda, İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve Kuşçubaşı Eşref’in fotoğrafları yer aldı.

İttihad-i İslam Sancağı nedir?

Allah, Vatan, Namus, Birlik (İttihat) Bayrağı, Devletin halkını birlik ve beraberliğe davet ettiğinde kenetlenmek için açılan bir bayraktır. Ters Bayrak ise Osmanlı Savaş Sancağı olarak bilinir. Savaş ve Milli Seferberlikte açılır.

Bayraktaki yazıların Türkçe karşılığı:
Üst: Allah
Alt: İttihat
Sol: Vatan
Sağ: Namus

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