Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi açıldı

Koç Topluluğu şirketlerinin katılım ve katkılarıyla kurulan Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi (KUHyTech) faaliyetlerine başladı.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde rekabetçi gücünü artırarak ülkenin 2053 net sıfır karbon hedeflerine katkıda bulunacak KUHyTech'i açtı.

Merkez, yeşil hidrojenin üretimi, depolanması, taşınması ve kullanılması gibi ticarileşme süreçlerine destek sağlayacak. Sudan hidrojen üretimi, yeni nesil kamyonların ve yeni yakıt pillerinin kullanıma geçmesi, hidrojenin taşınmasına yönelik basınçlı tank ve benzeri teknolojilerin geliştirilmesi, KUHyTech'in odak noktaları arasında yer alacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen merkez, yeşil enerji alanında yenilikçi teknolojiler üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, iklim değişikliğinin, barındırdığı risklerin yanı sıra düşük karbon ekonomisine geçişten kaynaklanan iş fırsatlarını yakalama ve rekabet gücünü elde etme potansiyeli de sunduğunu aktardı.

İklim krizi ve enerjiyle ilgili çözümler başta olmak üzere üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapma gayretin içinde olduklarını belirten Çakıroğlu, "Bu amaçla, birçok şirketimizde düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda yol haritalarımızı belirledik. Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi'nde bu alanlarda liderlik tanımına girecek şekilde teknoloji geliştireceğimize inanıyorum. Bu işbirliğini, hayata geçireceğimiz teknolojilerle Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yılı olan 2026 yılında taçlandırmış olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Küresel ısınma insanlığın önünde bir tehdit"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti de merkezin Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinin paydaşlığında üniversite ve sanayi ortaklığını üst seviyeye çıkaracağını kaydetti.

Üniversite olarak, araştırmalarda mükemmeliyete odaklandıklarını vurgulayan Sitti,"Küresel ısınma insanlığın önünde bir tehdit. Dünyanın gidişatını zorlayacak bir döneme giriyoruz. Ülkeler, karbondioksit emisyonlarını ve emisyonlardan dolayı oluşan ısınmayı azaltmak için birçok çalışma yürütüyor. Sürdürülebilir teknolojiler dediğimiz alanlarda hidrojen teknolojisi önemli bir alternatif olarak sahneye çıkıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizin çalışmaları bu anlamda çok değerli ve gurur verici." açıklamasında bulundu.

Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi (KUHyTech) Direktörü Doç. Dr. Sarp Kaya ise vizyonlarının temel araştırmalarda öncü rol üstlenmek olduğu bilgisini paylaştı.

Disiplinlerarası çalışma yönteminin en önemli noktası olduğunu belirten Kaya, "Hidrojen teknolojileri yeni bir alan. Hem endüstrinin hem akademinin yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Bu merkez kapsamında kalifiye insan gücünün de yetiştirilmesi ve cihaz seviyesinde ürünler ortaya çıkarmak için prototip yapılması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, merkezde 2 yeni öğretim üyesi ile 36 yeni araştırma görevlisinin çalışacağını bildirerek, "Merkez için bir ekip oluşturuldu, bu ekibimize şirketlerden 40’a yakın konu önerisi geldi. Merkezde üzerine çalışılacak konuları bu öneriler üzerinden belirledik. Merkezimiz, diğer merkezlerle disiplinlerarası çalışma ortamı da sağlayacak. Hem akademide hem endüstride hidrojen teknolojisi konusunda ihtiyaç duyulan yetkin uzmanların yetiştirildiği bir merkez olacağız." ifadelerini kullandı.