Yeni belediye başkanlarının maaşları ne kadar olacak?

Yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar büyük ölçüde netleşti. Beş yıl süreyle yerel yönetimlerde belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar olarak görev yapacak kişiler 31 Mart'ta belli olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, seçimde yarışacak başkan ve muhtar adayları ile merak edilenleri yazdı.

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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50.508 muhtarlık (32.244 mahalle, 18.264 köy) için seçim yapılacak. Ayrıca belediye meclislerinde görev yapacak üyeler de belirlenecek.

Belediye başkanlarının maaşları artık kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor.

Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan belediyelerde başkanlara 232.280 gösterge üzerinden brüt maaş veriliyor. Bu tutardan öncelikle genel sağlık sigortası (GSS) primi ile maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor. 2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin -230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin – 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin – 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesilecek.

Belediye başkanlarının maaşları ne olacak?

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Muhtarların maaşı

Köy ve mahalle muhtarlarına bu yılın ilk yarısında aylık 11.223 TL brüt ödenek verilecek. Bu tutardan sadece 84 lira damga vergisi kesilecek.

Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam edecekler. Emekli olmayanlar için ise İçişleri Bakanlığı’nca sosyal güvenlik primleri yatırılacak. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilmek üzere emekliliklerine sayılacak.