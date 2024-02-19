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TFF'den VAR kayıtları ile ilgili açıklama!

TFF'den VAR kayıtları ile ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00'de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

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Daha önce VAR kayıtlarının 26. haftadan itibaren başlayacağını duyuran Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

'Süper Lig’in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü (yarın) saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır.'

VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklama şöyleydi: Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

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