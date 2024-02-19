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Evinin balkonunda silahla vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evinin balkonunda silahla vurulmuş halde bulundu

 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 69 yaşındaki KOAH hastası adam yalnız yaşadığı evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

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 Adapazarı ilçesinde 3 katlı binanın 2’nci katında meydana gelen olayda, KOAH hastası olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Vahdettin Pehlivanoğlu’ndan haber alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri eve balkondan girecekleri esnada, Pehlivanoğlu’nu silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemelerde Pehlivanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kötü haberi alarak bölgeye gelen kuzeni Faruk Uğur, Pehlivanoğlu’nun hiç evlenmediğini ve yalnız yaşadığını söyledi. Uğur, “Eşi yoktu yalnızdı. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve sürekli hastaneye götürüyorlardı eşim ve kardeşim. Hatta dün veya iki gün önce balkondan kendisiyle görüştüm rahatsızlığının hafiflediğini söylemişti. Bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor bu böyle bir şey başımıza geldi. Herkes tarafından sevilen biriydi, gururlu bir insandı” dedi.

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